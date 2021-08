Bundestrainer Flick beruft drei Neulinge in DFB-Kader

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Bundestrainer Hansi Flick hat sein Aufgebot für seine ersten drei Länderspiele als Chefcoach benannt. Zum ersten Mal wurden David Raum (Hoffenheim), Nico Schlotterbeck (Freiburg) und Karim Adeyemi (Salzburg) nominiert, teilte der DFB am Freitag mit. Mit Marco Reus und Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund, Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain sowie den aktuellen U21-Europameistern Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen und Ridle Baku vom VfL Wolfsburg kehren zudem fünf Spieler zur Nationalmannschaft zurück, die zuletzt im Sommer nicht im Kader für die Europameisterschaft standen.

Die DFB-Auswahl kommt von Sonntagabend an in Stuttgart zusammen, um sich auf die drei WM-Qualifikationsspiele vorzubereiten. Bei Flicks Debüt als Bundestrainer trifft die Mannschaft am 2. September in St. Gallen auf Liechtenstein. Es folgt die Heimpartie in Stuttgart am 5. September gegen Armenien und das Auswärtsspiel am 8. September in Reykjavík gegen Island.