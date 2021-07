Corona-Impfquote steigt in Deutschland auf 58,2 Prozent

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Corona-Impfquote in Deutschland ist binnen eines Tages von 57,9 auf 58,2 Prozent gestiegen. 42,1 Prozent der Bundesbürger haben den vollen Impfschutz (Vortag: 41,5 Prozent), teilte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag mit. Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht seit Anfang des Monats selbst keine Daten mehr am Wochenende.

Die Zahlen seien gut, „aber im Wettlauf mit der Delta-Variante reicht das noch nicht“, sagte der Minister. „Impfstoff, um jeden zu impfen, ist nun da. Bitte nutzen Sie es“, so Spahn. Tatsächlich scheint es seit den Lieferungen der letzten Woche nun bundesweit für jedermann möglich, kurzfristig einen Impftermin zu bekommen. Mehrere Millionen Impfdosen liegen mittlerweile auf Halde.