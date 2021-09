DAX am Mittag im Minus – Henkel hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Verluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.585 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Anleger warten gespannt auf die Ergebnisse der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Manche Beobachter erwarten, dass die EZB das Kaufvolumen für das Pandemie-Notprogramm drosseln könnte. Die Aktien von RWE, Merck und Siemens stehen am Mittag an der Spitze der Kursliste. Am Ende rangieren die Wertpapiere von Henkel, Bayer und Heidelbergcement. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1831 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8452 Euro zu haben.