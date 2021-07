DAX am Mittag im Plus – Deutsche Börse hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.550 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Die Aktien von MTU, Siemens Energy und der Deutschen Wohnen stehen an der Spitze der Kursliste. Entgegen dem Trend kräftige Kursverluste gibt es bei den Papieren der Deutschen Börse. Das Unternehmen hatte am Dienstagabend neue Quartalszahlen vorgelegt. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich nachgelassen und mit einem Stand von 27.581,66 Punkten geschlossen (-1,39 Prozent). Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,72 US-Dollar und damit 24 Cent oder 0,32 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.