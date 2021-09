DAX am Mittag im Plus – Nikkei legt zu

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat am Freitagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:40 Uhr wurde der DAX mit rund 15.675 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Die Aktien von Siemens, Infineon und Adidas standen am Mittag an der Spitze der Kursliste. Am Ende rangierten die Wertpapiere von FMC, der Deutschen Telekom und Siemens Energy. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 30.376,73 Punkten geschlossen (+1,23 Prozent). Beobachter werteten ein Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Freitag als gutes Zeichen für eine Annäherung der beiden Rivalen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1836 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8449 Euro zu haben. Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.796 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent).