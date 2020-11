DAX am Mittag unverändert – ZEW-Index enttäuscht

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag kaum Kursveränderungen verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.095 Punkten berechnet. Dies ist gegenüber dem vorherigen Handelstag praktisch keine Veränderung. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelten mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren überraschten negativ.

Der entsprechende Index sank im November um 17,1 Zähler auf nun 39,0 Punkte, wie das ZEW in Mannheim mitteilte. Marktbeobachter hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Papiere von MTU, Heidelbergcement und Volkswagen. Die Aktien von Delivery Hero, Adidas und der Deutschen Post bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 24.905,59 Punkten geschlossen (+0,26 Prozent).