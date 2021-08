DAX bleibt am Mittag im Minus – Goldpreis sinkt weiter

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX hat die Rekordserie der letzten Woche am Montag zunächst nicht fortgesetzt. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.920 Punkten berechnet und damit 0,2 unter Vortagesschluss. Adidas, Siemens Energy und Delivery Hero ließen am kräftigsten Federn, Merck, Eon und Deutsche Telekom waren gegen den Trend im Plus.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1782 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8488 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.775 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,44 Euro pro Gramm.