DAX kämpft sich ins Plus – Lockdown-Verlängerung eingepreist

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenstart hat sich der DAX nach schwachem Start ins Plus gekämpft. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.848,35 Punkten berechnet, ein Zugewinn in Höhe von 0,44 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die in Deutschland anstehende Lockdown-Verlängerung ist von Anlegern offenbar schon vollständig eingepreist.

Bei den Einzeltiteln ging die Schere weit auseinander, Adidas-Aktien waren mit einem Plus von über vier Prozent kurz vor Handelsschluss Spitzenreiter, gefolgt von Infineon, Covestro und Delivery Hero. Deutliche Abschläge gab es unter anderem bei Fresenius Medical Care, die bis kurz vor Handelsende über 1,6 Prozent nachließen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag fast unverändert. Ein Euro kostete 1,2075 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8282 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.838 US-Dollar gezahlt (+0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,94 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 54,86 US-Dollar, das waren 24 Cent oder 0,44 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die US-Börsen sind wegen eines Feiertags geschlossen.