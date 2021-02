DAX klettert wieder – Hoffnung auf frisches Notenbankgeld

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.040,91 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Anteilsscheine von Adidas, Fresenius Medical und Infineon setzten sich mit Kursgewinnen von über drei Prozent an die Spitze.

Marktkommentatoren sprachen davon, dass die Aussicht auf eine dauerhafte Schwemme billigen Notenbankgeldes Treiber der Kursentwicklung sei. Nach einer Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Economic Club of New York am Mittwochabend gehen Anleger davon aus, dass die Anleihekäufe der Fed noch lange Zeit anhalten dürften. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag dementsprechend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2128 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war somit für 0,8245 Euro zu haben.