DAX legt zu – Daimler-Aufteilung kommt gut an

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Mittwoch hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.933,63 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge gefällt den Anlegern die Absicht von Daimler, seine industriellen Geschäfte in zwei unabhängige Unternehmen „mit klarem Profil“ aufzuteilen.

Das hatte das Unternehmen am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Zudem ist ein Spin-Off von Daimler Truck und eine eigenständige Börsennotierung geplant. Die Aktien des Autobauers legten mit weitem Abstand an der Spitze der Kursliste über acht Prozent zu, gefolgt von den Papieren von Volkswagen und Continental. Die Werte von der Deutschen Börse rangierten mit Kursverlusten von über einem Prozent kurz vor Handelsende am Ende der Liste, direkt hinter den Aktien von Adidas und Fresenius Medical Care. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2023 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8317 Euro zu haben.