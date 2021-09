DAX startet im Minus – Anleger blicken auf US-Arbeitsmarktdaten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX ist am Freitag mit einem leichten Minus in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.820 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter Vortagesschluss. Anleger schauen am Mittag auf neue US-Arbeitsmarktdaten und erhoffen sich davon neue Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung.

An der Spitze der Kursliste standen zu Handelsbeginn die Anteilsscheine von MTU, Covestro und Bayer. Am Ende finden sich die Aktien von Delivery Hero, der Deutschen Bank und von Linde. Der Goldpreis stieg leicht an, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.813 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 49,07 Euro pro Gramm.