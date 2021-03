DAX startet vor Bund-Länder-Runde leicht im Minus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.610 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

Unter anderem werden am Nachmittag die Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Coronakrise erwartet. Eine Verlängerung des Lockdowns gilt dabei als gesetzt, wobei auch weitere Verschärfungen im Gespräch sind. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Papiere von Volkswagen und Infineon sowie des DAX-Neulings Siemens Energy. Die Aktien von MTU, Covestro und Continental sind aktuell die Schlusslichter der Liste.