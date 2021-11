Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX zeigt sich am Freitag in Rekordlaune. Kurz vor 12 Uhr wurde bei 16.122 Punkten mal wieder ein neues Allzeithoch markiert, um 12:30 Uhr waren es noch rund 16.110 Punkte und damit 0,2 Prozent mehr als bei Vortagesschluss. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag kaum verändert.

Ein Euro kostete wie am Vortag 1,1448 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8735 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.848 US-Dollar gezahlt (-0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 51,90 Euro pro Gramm.