Desolate Armeen: Wie wehrhaft ist Europa noch?

Nicht nur die Bundeswehr – auch alle andere NATO-Mitgliedsarmeen erfüllen die Anforderungen des Bündnisses nicht mehr. Eine Gefahr für Europa?

Bundeswehr verfehlt NATO-Vorgaben deutlich

„Die Trendwende Rüstungsinvestitionen wird damit zunächst aufgegeben“, zitiert „Bild“ aus dem Schreiben der Fachleute des Ministeriums. Auch die auf dem NATO-Gipfel in Wales vor zwei Jahren vereinbarten Ziele, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den Verteidigungsetat und 20 Prozent des Etats in Rüstung zu stecken, würden verfehlt, warnen die Finanzexperten. Der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt sinke ab 2018 unter den Stand von Wales. Und der 20-Prozent-Anteil für Rüstungsinvestitionen werde nicht vor 2020 erreicht. Um alle Ziele doch noch zu erreichen, müsste der Etat bis 2020 um insgesamt sieben Milliarden Euro aufgestockt werden, heißt es nach „Bild“-Angaben in dem Papier.

Bundeswehr ist in bester Gesellschaft

Im Jahr 2014 erfüllte kein einziges Land sämtliche neun Vorgaben, mit denen die Nato die Bündnisleistungen ihrer Mitgliedstaaten misst. Das geht aus einer vertraulichen Übersicht hervor, die dem Nachrichten-Magazin „Der Spiegel“ vorliegt. Jedes Land ist verpflichtet, dem Bündnis einen bestimmten Anteil seiner Streitkräfte zur Verfügung zu stellen – wie Truppen, Flugzeuge, Schiffe, Landfahrzeuge oder Personal für die Nato-Stäbe.

Auch USA verfehlt Rüstungsziele

Die entsprechenden Output-Kennziffern werden geheim gehalten. Aus der Übersicht geht hervor, dass selbst die USA nicht alle Kriterien erfüllten, aber mit Großbritannien, Dänemark, Deutschland und Norwegen in der Spitzengruppe rangierten. Rumänien und Litauen schafften demnach keine einzige Vorgabe. Polen, dessen Wehretat in der Relation zur Wirtschaftsleistung über den von der Nato geforderten zwei Prozent liegt, lag 2014 beim Output in nur zwei Kategorien im grünen Bereich.

Kommentar

Eigentlich wäre es ein Grund zum Jubeln, wenn die Welt weniger Geld für Tötungsmaschinen ausgibt. Leider ist das nur die halbe Wahrheit. Ein Teil der verfehlten Kennzahlen gehen auf das Konto von gescheiterten Rüstungs(groß)projekten. Sie verschlangen zwar das geplante Geld, lieferten aber nicht das gewünschte Ergebnis. Konventionelle Konflikte stehen auf der Agenda Außerdem ist die europäische Verteidigungsbereitschaft in der fragilen Weltpolitischen Lage wichtiger denn je und die Rüstungsexporte haben ein Rekordniveau erreicht. Das Bedrohungsszenario hat sich gewandelt und wieder mehr in die Richtung konventioneller Konflikte – wie etwa in der Ukraine oder im Nahen Osten – verschoben. Die Zeiten, in denen die Amerikaner jedes europäische Defizit kompensieren können und wollen, dürften vorbei sein. Die Lösung: Brauchen wir eine europäische Armee? Für die Europäer wäre es wohl am sinnvollsten, große Teile des militärischen Aufgabenspektrums von den nationalen Streitkräften an eine gemeinsame europäische Armee auszulagern. Das würde Doppelkapazitäten abbauen und damit Spielraum für sinnvolle Investitionen in eine moderne Verteidigungsarmee schaffen. Außerdem würde es die Kommunikations- und Koordinationsprobleme beseitigen, die bei den derzeit üblichen Patchwork-Einsätzen immer wieder zutage treten. Eine einheitliche Kommandostruktur, die im Alltag gelebt wird, funktioniert eben auch im Einsatz besser.

