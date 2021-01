Deutlich weniger Corona-Tests in Weihnachtswoche

In der vergangenen Woche ist die Zahl der in Deutschland durchgeführten Corona-Tests im Vorwochenvergleich deutlich gesunken. Lesezeit: 1 Minuten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach Angaben des Laborverbandes ALM wurden in der zurückliegenden Kalenderwoche vom 21. bis zum 27. Dezember durch die 169 an der Erhebung teilnehmenden Labore 976.178 PCR-Tests untersucht. In der Vorwoche waren es 1.472.985. Insgesamt 13,2 Prozent aller durchgeführten Tests fielen positiv aus, in der Vorwoche waren es 11,8 Prozent.

Schnelltestangebote verdrängen PCR-Tests

Der Laborverband führt die deutlich gesunkene Auslastung der PCR-Testkapazitäten auf eine geringere Zahl an Abstrichentnahmen für eine PCR-Untersuchung bei gleichzeitig erhöhter Wahrnehmung der vielerorts vorhandenen Schnelltestangebote zurück.