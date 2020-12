DFB-Pokal: Leipzig, Köln und Schalke weiter

Augsburg (dts Nachrichtenagentur) – In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals haben sich Leipzig, Köln und Schalke das Ticket für die nächste Runde gesichert. Leipzig gewann am Dienstagabend 3:0 in Augsburg, Köln 1:0 gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück und Schalke durfte ein seltenes 3:1-Erfolgserlebnis beim Viertligisten SSV Ulm genießen. Die Partie Hoffenheim gegen Fürth musste beim Stand von 2:2 in die Verlängerung.

Am Abend spielen noch Braunschweig gegen Dortmund, Union Berlin gegen Paderborn, der SV Elversberg gegen Borussia Mönchengladbach und Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98.