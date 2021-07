DFL plant mit Gästefans ab drittem Bundesliga-Spieltag

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Clubs der 1. und 2. Bundesliga planen ab dem dritten Spieltag der kommenden Saison 2021/22 mit der Rückkehr von Gästefans in die Stadien. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach einem entsprechenden Beschluss am Mittwochnachmittag mit. Solange die Zuschauerkapazitäten noch gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, sollen demnach fünf Prozent der Tickets pro Spiel Gästefans vorbehalten werden.

Bei einem kompletten Wegfall der Beschränkungen werde automatisch zum eigentlich vorgesehenen Kontingent von zehn Prozent zurückgekehrt, hieß es. Lediglich beim jeweils ersten Heimspiel der Saison gilt diese Regelung noch nicht, um dem jeweiligen Club zum Saisonstart die Einholung von Erfahrungswerten bei der Rückkehr von Fans in die Stadien zu ermöglichen. In der vergangenen Spielzeit hatte es weitgehend Begegnungen ohne Zuschauer gegeben, auf die Zulassung von Gästefans hatten die Clubs vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und auf Basis eines gemeinsamen Beschlusses verzichtet. In beiden Ligen werden weiterhin, wie schon zuletzt, fünf Spielerwechsel pro Begegnung bei maximal drei Gelegenheiten plus Halbzeitpause erlaubt sein, teilte die DFL mit.