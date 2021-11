Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, hat sich für eine Impfpflicht des Personals von Alten- und Pflegeheimen, Behinderten-Einrichtungen und Kindergärten ausgesprochen. „Ich bin für eine Impfpflicht für alle Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten“, sagte er dem Sender Phoenix. Dabei trage nicht nur das Pflegepersonal Verantwortung, sondern auch Reinigungskräfte oder das Küchenpersonal.

Die Zahlen der Todesopfer dürften nicht auf fatale Art und Weise in die Höhe schnellen. „Wir müssen jetzt handeln, wenn wir nicht einfach sehenden Auges in Kauf nehmen wollen, dass Debatten geführt werden, während jeden Tag ein Flugzeug abstürzt mit Menschen, die das mit ihrem Leben bezahlen“, so Lilie. Mit der Einführung der Impfpflicht hoffe er darauf, dass „moralisierende Diskussionen“ überflüssig werden: „Wir haben nun wirklich Evidenzen, wir haben Zahlen. Wir sollten eine rationale Diskussion führen.“ Darüber hinaus hält der Diakonie-Präsident weitere Maßnahmen für unumgänglich: „Wir sind schon viel zu spät und wir müssen jetzt schnell viele Maßnahmen gemeinsam machen. Das heißt, wir müssen impfen, wir müssen testen und wir müssen boostern.“ Von der künftigen Ampel-Regierung wünsche er sich, dass „wir jetzt sofort eine Task-Force einrichten“ mit politischen Entscheidungsträgern von Bund und Ländern sowie Fachleuten und dass man „eine wirklich präventive Politik“ mache, die vorausschauend Sicherheiten schaffe und nicht hinterherlaufe.