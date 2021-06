DIHK: Zwei Drittel der Industriebetriebe fürchten Rohstoffmangel

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In der Wirtschaft wächst die Sorge, dass knappe Rohstoffe und steigende Energiepreise die konjunkturelle Erholung in Deutschland bremsen könnten. Laut einer Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), über die das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Samstagausgaben) berichtet, sehen inzwischen zwei Drittel der Industriebetriebe die Energie- und Rohstoffpreise als Gefahr für ihre wirtschaftliche Entwicklung. Zu Jahresbeginn waren es nur 45 Prozent.

In der Umfrage wird kein anderes Risiko häufiger genannt. Von der aktuellen Rohstoffknappheit sind insbesondere Metalle, Mineralien, Kunststoffe und Holz betroffen. Metallverarbeitende Betriebe etwa klagen laut DIHK darüber, dass Aluminium sowie höhere Güteklassen Stahl derzeit und auf mittlere Sicht nicht verfügbar seien. Auch Maschinenbauer melden längere Lieferzeiten. In der Holzindustrie sei es aus Mangel an Nachschub bereits zu Produktionsstopps gekommen, auch in der kunststoffverarbeitenden Industrie gebe es Einschränkungen.