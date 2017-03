Dramatischer Anstieg von Flüchtlingen ungeklärter Herkunft

Während die Flüchtlingszahlen in den vergangen Wochen zurückgegangen sind, steigt insbesondere die Zahl der Menschen ungeklärter Herkunft.

Der Anteil der Asylanträge von Flüchtlingen ungeklärter Herkunft hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Im Juli vorigen Jahres waren es nur 705 Personen, im November aber bereits 1618 und im Dezember schon 3349 Anträge. Sie stellten damit nach Informationen der „Welt am Sonntag“ im vergangenen Monat die größte Gruppe nach Syrern, Irakern und Afghanen.

Besonders große Anstieg bei Kurden

Besonders die Zahl der kurdischen Asylbewerber in Deutschland stieg stark an. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte der „Welt am Sonntag“: „Mit dem starken Anstieg der Asylsuchenden aus der Krisenregion Syrien und Irak hat die Zahl der Kurden aus diesen Gebieten ebenfalls extrem zugenommen.“ Den Angaben zufolge stellen die Kurden die Hauptgruppe derjenigen, die in der Asylstatistik in die Rubrik der ungeklärten Staatsangehörigkeit fallen. „Sofern sie keine Pässe haben, muss festgestellt werden, ob sie aus Syrien, dem Irak, der Türkei oder dem Iran stammen“, erklärte der Ministeriumssprecher.

„Es ist, als ob Mekka in Deutschland wäre“

Angesichts der weiterhin hohen Flüchtlingszahl forderte der Sprecher der unionsgeführten Innenministerien eine Reduzierung: „Es ist, als ob Mekka in Deutschland wäre. So kann das nicht weitergehen“, sagte Lorenz Caffier (CDU), Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern der „Welt am Sonntag“. „Selbst Minusgrade haben keinen spürbaren Effekt. Die Flüchtlingssaison kennt offenbar keine Jahreszeiten.“ Er warnte vor „erheblichen Problemen und Spannungen“ bei einem Zuzug in der Größenordnung von 2015. „Wir werden es sicher nicht schaffen, nochmal so viele Flüchtlinge aufzunehmen wie im letzten Jahr.“

Kommentar

Die Zahlen müssen runter – da sind sich im Grunde Politiker aller Parteien einig. Uneinigkeit besteht allerdings darüber, wie das geschehen soll.

Auf der einen Seite stehen die SPD und ein Teil der CDU, die das Asylrecht nicht beschneiden wollen und auch an offenen Grenzen festhalten. Auf der anderen Seite fordern AfD und Teile der CSU, die Grenzen zu schließen und das Asylrecht einzuschränken. Linke und Grüne beschränken sich auf Kritik an der Regierung und eigentlich jedem neu unterbreiteten Vorschlag, ohne jedoch eigene Lösungen zu präsentieren.

Gerade die Flüchtlinge ungeklärter Herkunft stellen die Behörden vor große Herausforderungen. Während bspw. über die Asylanträge syrischer Flüchtlingen pauschal entschieden werden kann, müssen Flüchtlinge ohne Beleg für ihre Herkunft aufwändig einzeln überprüft werden.

Merkels politisches Schicksal hängt am Rückgang der Flüchtlingszahlen

Insbesondere das politische Schicksal von Angela Merkel wird davon abhängen, ob es 2016 gelingt, die Flüchtlingszahlen zu senken. Sollten auch 2016 wieder eine Million oder mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, ist es kaum vorstellbar, dass sie das als Kanzlerin übersteht.

Schützenhilfe kommt von den anderen europäischen Staaten, die eben diese unliebsame Grenzschließung umsetzen und damit den Weg nach Deutschland erschweren. Europäische Solidarität erwarte ich nicht mehr. Die Länder, die sich entschlossen haben, keine Flüchtlinge aufzunehmen, werden bei ihrer ablehnenden Haltung bleiben.

