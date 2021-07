DWD warnt vor schweren Gewittern in Süd- und Westdeutschland

Offenbach (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor örtlich schweren Gewittern in Süd- und Westdeutschland. Betroffen seien zunächst Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, teilte der DWD am Sonntagmittag mit. Möglich seien Überflutungen von Kellern und Straßen, örtlich Blitzschäden sowie durch Hagelschlag Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen.

Die aktuellen Warnungen gelten zunächst bis zum Nachmittag. Eine Verlängerung sowie eine Ausdehnung auf weitere Bundesländer sei wahrscheinlich, teilte der Wetterdienst mit. Signale für Unwetter gebe es bis in die erste Nachthälfte hinein. Hintergrund sind Tiefausläufer, die in einer südwestlichen Strömung feuchte und warme Luft nach Deutschland führen, in der die Gewitterneigung deutlich zunimmt.