EEG-Umlage sinkt zum 1. Januar um 2,8 Cent

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die EEG-Umlage sinkt im neuen Jahr um 2,8 Cent pro Kilowattstunde. Das teilte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag mit und bestätigte damit vorhergehende Medienberichte. Konkret beträgt die EEG-Umlage ab 1. Januar nur noch 3,723 Cent pro Kilowattstunde anstatt bisher 6,5 Cent.

Dies sei der niedrigste Stand seit zehn Jahren, so der Wirtschaftsminister. Gleichzeitig sprach er sich dafür aus, die Umlage so bald wie möglich ganz abzuschaffen. Die EEG-Umlage zahlen alle Bürger mit dem Strompreis. Sie dient der Finanzierung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und wird an die Betreiber der Stromnetze ausgeschüttet, die ihrerseits Anbietern von Solar- und Windanlagen einen Garantiepreis zahlen müssen.