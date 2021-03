Erdbeben der Stärke 6,3 in Griechenland

Athen (dts Nachrichtenagentur) – In Griechenland hat sich am Mittwoch ein Erdbeben mittlerer Stärke ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke zwischen 6,0 und 6,3 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Das Beben ereignete sich um 12:16 Uhr Uhr Ortszeit (11:16 Uhr deutscher Zeit) in der Nähe der Stadt Larisa in der Region Thessalien. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können regelmäßig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern Schäden anrichten.