Erstmals seit Anfang Januar wieder mehr Corona-Neuinfektionen

Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) – Erstmals seit Anfang Januar hat es in Deutschland wieder mehr Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gegeben als eine Woche zuvor. Auf Basis von direkten Abfragen bei den 401 Landkreisen und kreisfreien Städten, die von der dts Nachrichtenagentur eigentlich täglich erst um 20 Uhr ausgewertet werden, war bereits Stand 17:45 Uhr der Vorwochenwert überschritten. So waren letzten Montag von den Gesundheitsämtern 4.047 neue Infektionen gemeldet worden, zum Start dieser Woche waren es bis zum Nachmittag schon mindestens 4.561, ein Plus von 13 Prozent.

Damit ist ein Abwärtstrend vorerst zumindest unterbrochen, der nun über einen Monat lang angehalten hatte. Seit dem 10. Januar waren die täglichen Neuinfektionszahlen an jedem Tag niedriger gewesen, als sieben Tage zuvor, und zwar sowohl in der Kommunenabfrage, als auch bei den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI), die stets etwas voneinander abweichen. Und schlimmer noch: Anfang Januar waren die Zahlen vermutlich deswegen teils höher als in der Vorwoche, weil damals Daten aus der Zeit um den Jahreswechsel nachgetragen wurden.