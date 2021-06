Ex-Polizist wegen Mord an George Floyd 22,5 Jahre ins Gefängnis

Minneapolis (dts Nachrichtenagentur) – Der ehemalige Polizist Derek C. muss wegen des Mordes an George Floyd für 22 Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das entschied ein Gericht in Minneapolis am Freitagnachmittag (Ortszeit). In der Begründung hob der Richter besonders den Schmerz für die Familie des Opfers hervor und für die ganze Community.

Der Fall hatte auf der ganzen Welt für Aufsehen gesorgt, ein Video der Tat war in den sozialen Netzwerken vielfach geteilt worden. Sie war Auslöser einer Protestwelle in den USA. Der Verurteilte hatte als einer von insgesamt vier beteiligten Polizeibeamten nach der Festnahme minutenlang auf dem Nacken des Mannes gekniet. Das Opfer rief während des Vorgangs mehrfach „I can’t breathe!“. Später wurde sein Tod bekannt gegeben. Passanten hatten den Verlauf des Einsatzes gefilmt. Der Tatverdächtige wurde nach dem Vorfall aus dem Polizeidienst entlassen und später festgenommen. Er wurde wegen Mordes angeklagt und nun verurteilt.