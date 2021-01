Experten hoffen auf Normalisierung bis zum Sommer

Bei der Frage, wann sich das Leben in der Corona-Pandemie wieder normalisiert, hoffen Experten auf die wärmere Jahreszeit, sind aber auch skeptisch. Lesezeit: 2 Minuten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – „Wenn die kalte Jahreszeit vorbei ist, Ostern könnte so ein Zeitpunkt sein“, sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes „Focus-Online“. Friedemann Weber, Professor für Virologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen sagte demselben Magazin, wenn sich sein optimistisches Szenario bewahrheite, „dann sollte das Frühjahr spürbar unbeschwerter sein, der Sommer schon fast wieder normal, und der Herbst so gut wie normal“.

70 Prozent bis zum Sommer geimpft?

Ralf Reintjes, Professor für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung an der Hamburg Universität für Angewandte Wissenschaften sagte „Focus-Online“, wenn die Bevölkerung beim Schutz vor der Übertragung des Virus nachlässiger und das Impfen nicht deutlich intensiviert werde, werde man „vermutlich noch lange mit der Pandemie zu tun haben“.