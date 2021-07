FDP: Bund und Länder müssen sich auf vierte Welle vorbereiten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – FDP-Chef Christian Lindner hat Bund und Länder aufgefordert, sich auf eine mögliche vierte Corona-Welle im Herbst vorzubereiten. „Bundesregierung und Landesregierungen sind gefordert und gebeten, die bisherigen Maßnahmen auszuwerten und neue Strategien zu implementieren“, sagte Lindner dem „Handelsblatt“. Man müsse dafür sorgen, dass man „mit anderen, innovativeren und milderen Mitteln auf eine mögliche vierte Welle“ reagiere.

Ein neuerlicher Stillstand im Land sei nicht verantwortbar, so der FDP-Vorsitzende. Vor allem viele Kinder und Jugendliche hätten schon jetzt einen großen Nachholbedarf. Schulen dürften nicht wieder geschlossen werden. „Deshalb müssen jetzt Auffrischungsimpfungen, Luftreinigungsgeräte in Schulen und öffentlichen Einrichtungen, Hygienekonzepte und die weitere Stärkung der digitalen Infrastruktur der Gesundheitsämter angegangen werden“, forderte Lindner. Ein neuer Lockdown muss nach Ansicht des FDP-Chefs unbedingt verhindert werden. „Im vergangenen Jahr haben wir so viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Schäden erlebt, dass wir uns nicht erlauben können, in einen neuen Lockdown zu kommen.“