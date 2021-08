Flug aus Kabul mit 220 Personen auf dem Weg – Merkel spricht Biden

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Ein Evakuierungsflug der Bundeswehr mit 220 Personen befindet sich auf dem Weg aus Kabul. Das teilte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Mittwochabend auf Twitter mit. „Von Taschkent aus sollen heute Abend noch zwei Chartermaschinen in Richtung Frankfurt aufbrechen“, sagte Maas.

Kurz zuvor hatte er noch zwei weitere Bundeswehr-Flüge Richtung Kabul angekündigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach parallel mit US-Präsident Joe Biden und weiteren Staats- und Regierungschefs zur Lage in Afghanistan. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwochabend mit. Eine weitere enge Zusammenarbeit sei vereinbart worden, auch zwischen der Bundeswehr und US-Sicherheitskräften am Flughafen Kabul.