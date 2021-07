Formel 1: Hamilton startet bei neuem „Sprintrennen“ vorn

Silverstone (dts Nachrichtenagentur) – Beim in der Formel 1 neu eingeführten „Sprintrennen“ wird Lewis Hamilton am Samstag in Silverstone aus der „Pole“ starten. Der Mercedes-Pilot fuhr am Freitagabend im Qualifying trotz eines Patzers in der letzten Kurve 75 Tausendstel schneller als Verstappen, Dritter wurde Bottas. Sebastian Vettel fuhr auf Position 10, Mick Schumacher auf Position 19.

Ein zusätzliches „Sprintrennen“ zwischen Qualifying und dem eigentlichen Rennen am Sonntag soll in dieser Saison an drei Rennwochenenden getestet werden. Beim Sprintrennen am Samstag wird es für die ersten drei Fahrer auch Punkte für die Gesamtwertung geben, außerdem wird dann über die Aufstellung am Sonntag entschieden.