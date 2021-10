Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Der Torwart von Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer, plant, auch mit 40 Jahren noch als Profi aktiv zu sein. „Fußball ist meine große Leidenschaft, ein Beruf, der mich komplett erfüllt und mich glücklich macht“, sagte er dem „Kicker“. Der Fußball habe ihm so viel gegeben, er wolle das so lange wie möglich erleben.

„Aber es müssen die körperlichen Voraussetzungen stimmen, das ist klar. Ideal wäre: Ich stehe mit 40 morgens auf, alle Knochen befinden sich noch am richtigen Platz – und dann schaue ich in den Spiegel und sage zu mir: Wie geil, dass du heute wieder zum Training gehen darfst“, so Sommer. Er setze „großes Vertrauen“ in seinen Körper. „Ich investiere auch sehr viel, um ein paar Jährchen rauszuholen. Von der Ernährung bis hin zur Arbeit im mentalen Bereich. Alles, was dazugehört, um lange fit zu bleiben“, sagte der Schweizer Nationaltorwart.