Glückwünsche zu Joe Bidens Amtsantritt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Joe Biden für seine Vereidigung als US-Präsident gratuliert und setzt auf eine bessere Zusammenarbeit. „Europe is ready for a fresh start“, schrieb von der Leyen am Mittwoch auf Twitter. Der neue CDU-Chef Armin Laschet hofft auf die „Wiederbelebung“ der transatlantischen Freundschaft.

„Die transatlantische Brücke wird neu gebaut. Die Trümmer, die Trump verursacht hat, müssen wir beiseite schieben“, kommentierte CSU-Chef Markus Söder. Auch der CDU-Politiker Friedrich Merz gegrüßte die Amtseinführung des 46. US-Präsidenten: „Heute kehren Stil und Anstand zurück in das Weiße Haus. Die Demokratie in Amerika ist wieder ein Beispiel für die Welt, mögen Joe Biden und Kamala Harris Erfolg haben – für uns alle“, sagte Merz der „Rheinischen Post“ (Donnerstag) anlässlich der Amtseinführung.