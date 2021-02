Grüne fordern zwei Schnelltests pro Woche für alle

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen fordern zwei Schnelltests pro Woche für alle. Schnelltests seien ein „sehr wichtiges Geländer, was wir jetzt dringend brauchen in großer Anzahl“, sagte der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen, am Donnerstag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv. Er halte nichts davon, Schnelltests nur in Apotheken oder bei Ärzten einzusetzen.

Vielmehr brauche man sie vor allem zur Selbstanwendung. Jeder Bürger müsse zwei Schnelltests zur Selbstanwendung pro Woche bekommen, weitere Tests müssten kostengünstig bereitgestellt werden. So könne man die Pandemie und die Mutationen „wirkungsvoll“ bekämpfen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor angekündigt, dass man sich ab 1. März kostenlos auf Corona testen lassen kann. Kommunen sollen vor Ort Testzentren oder Apotheken mit solchen Angeboten beauftragen, die Kosten übernimmt der Bund.