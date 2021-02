Heil fordert Corona-Zuschlag für Hartz-IV-Empfänger

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Vor dem Koalitionsausschuss an diesem Mittwoch hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen Zuschuss für Menschen in Grundsicherung und Geringverdiener gefordert und dies mit der langen Dauer der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie begründet. „Durch die langen Maßnahmen brauchen wir finanzielle Hilfen. Kitas, Schulen, Jugendclubs, Sozialkaufhäuser oder Büchereien sind seit langem zu“, sagte er der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe).

„Dadurch fallen viele Hilfsangebote weg, die hilfsbedürftigen Menschen sonst zur Verfügung stehen.“ Gerade jetzt bräuchten die Menschen Ablenkung und Entlastung, sagte Heil. „Denn wenn man lange in den eigenen vier Wänden bleiben muss, seine Freunde nicht mehr treffen kann, nicht auf den Bolzplatz kann, braucht es auch Abwechslung und kleine Freuden für die Kleinen, um den Alltag in der Pandemie erträglich zu gestalten“, so der Minister. „Deshalb will ich einen Corona-Zuschlag für Menschen in der Grundsicherung und für Geringverdiener, mit dem die größten Belastungen ausgeglichen werden können.“ Man dürfe nicht zulassen, dass Corona zur sozialen Spaltung der Gesellschaft führe, so der SPD-Politiker. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt verlangte ebenfalls einen Coronakrisenaufschlag für Hartz-IV-Empfänger. „Ich appelliere an die Koalitionäre bei der heutigen Entscheidung über einen Hartz-IV-Krisenaufschlag den Vorwahlkampf hinten anzustellen“, sagte Göring-Eckardt der „Rheinischen Post“. Jetzt brauche es einen Moment der Menschlichkeit. „Im Mittelpunkt müssen die vielen Erwachsene und Kinder stehen, für die die kleingerechneten Hartz-IV-Sätze hinten und vorne nicht reichen“, sagte Göring-Eckardt. Vielerorts sei das kostenlose Schulessen gestrichen, hätten Hilfsangebote geschlossen, und die Chance, in der Krise einen neuen Job zu finden, sei gleich Null. „Deswegen braucht es einen Krisenaufschlag von 100 Euro für Erwachsene und 60 Euro für Kinder, von dem jeder – ob klein oder groß – in Würde leben kann“, sagte die Grünen-Politikerin.