Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Der CDU-Politiker Hendrik Wüst ist zum neuen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Er erhielt am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf im ersten Wahlgang 103 von 196 gültigen Stimmen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.