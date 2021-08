Hip-Hop-Duo Genetikk neu auf Platz eins der Album-Charts

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Das Hip-Hop-Duo Genetikk ist mit der Platte „MDNA“ neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts eingestiegen. Das teilte die GfK am Freitag mit. Es ist bereits das vierte Nummer-Eins-Album des Duos.

Auf Platz zwei rangiert der Popsänger Mark Forster mit „Musketiere“, Platz drei geht an Schlagersänger Ross Antony mit seinem neuen Album „Willkommen im Club: 20 Jahre“. Die Single-Charts führt der Deutschrapper Montez mit dem Song „Auf & Ab“ an. Dahinter landen The Kid Larot und Justin Bieber mit ihrem gemeinsamen Track „Stay“. Rang drei belegt der britische Popsänger Ed Sheeran mit „Bad Habits“, der die Liste in der Vorwoche noch angeführt hatte. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.