Impfquote steigt auf 66,2 Prozent – 135.000 Auffrischungsimpfungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Zahl der erstmals verabreichten Corona-Impfdosen in Deutschland ist über die Marke von 55 Millionen angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag. Die Impfquote stieg damit auf 66,2 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 66,0 Prozent).

61,7 Prozent haben den vollen Schutz (Vortag: 61,6 Prozent). Erstmals machte das Institut auch Angaben zu den durchgeführten Auffrischungsimpfungen: So haben bisher gut 135.000 Menschen in Deutschland eine „Booster-Impfung“ erhalten. Davon wurden alleine am Mittwoch 25.000 verabreicht. Insgesamt geht die Zahl der täglichen Impfungen immer weiter zurück. Im Sieben-Tage-Mittel werden aktuell pro Tag insgesamt rund 77.000 Erstimpfungen durchgeführt. Bei den Zweitimpfungen liegt das Sieben-Tage-Mittel bei rund 91.000.