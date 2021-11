Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das hat es in der aktuellen Corona-Impfkampagne noch nicht gegeben: Den dritten Tag in Folge hat sich weder die Quote für die Erst- noch die für die Zweitimpfungen bewegt. Wie schon am Samstag bleibt auch am Dienstag die Erstimpfquote bei 69,4 Prozent, 66,7 Prozent haben nach wie vor den vollständigen Schutz. Mit 12.000 Erstimpfungen wurde ein für Montag besonders niedriger Wert verzeichnet, was wohl am Feiertag in mehreren Bundesländern liegen dürfte.

2,5 Prozent der Bundesbürger haben mittlerweile aber schon ihre „Booster“-Impfung bekommen, bei den Über-60-Jährigen sind es 6,3 Prozent, wie aus Daten des RKI hervorgeht.