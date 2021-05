Osnabrück (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Ingolstadt 04 hat sich in der Zweitliga-Relegation gegen den VfL Osnabrück durchgesetzt. Das Rückspiel am Sonntag verloren die Schanzer zwar auswärts mit 1:3 – nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel reichte dies aber. Damit spielt Ingolstadt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga, Osnabrück steigt in die 3. Liga ab.

