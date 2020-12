Johnson: Hohe Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexit

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat einen Brexit ohne Einigung mit der EU als „sehr wahrscheinlich“ bezeichnet. „Ich denke wir müssen es so klar sagen: Es gibt nun eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Lösung erreichen werden, die viel mehr der australischen Beziehung mit der EU entspricht als der kanadischen“, sagte Johnson am Donnerstagabend. „Das muss nichts schlechtes sein“, so der britische Premier.

Es gebe „einige Wege“, wie man in den Gesprächen für beide Seiten Vorteile erreichen kann. Unternehmen und Gesellschaft müssten aber für den 1. Januar bereit sein. „Es wird so oder so einen Wandel geben“, sagte Johnson. Aber nun sei es geboten, sich auf eine „australische Lösung“ vorzubereiten.