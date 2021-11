Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlungen fordern junge Ökonomen eine Diskussion über Staatsschulden und die künftige Finanzpolitik. Diese werde „komplizierter gemacht als sie ist“, sagte Carl Mühlbach, Gründer des Bündnisses Fiscal Future, dem „Spiegel“. Künftige Demonstrationen schloss er nicht aus.

„Gezielte Proteste vorm Finanzministerium könnte ich mir vorstellen.“ Fiscal Future kritisiert die bisherigen Fiskalregeln als Hindernis für wichtige Investitionen in den Klimaschutz und andere Ziele. Eine Reform der deutschen Schuldenbremse fordert auch der Thinktank Dezernat Zukunft. Die aktuelle Orientierung am sogenannten Produktionspotenzial sei „nicht mehr zeitgemäß und wissenschaftlich überholt“, sagte Direktorin Philippa Sigl-Glöckner. Ihre Organisation hat Reformvorschläge vorgelegt, nach denen sich die Finanzpolitik künftig an einer Vollauslastung des Arbeitsmarkts orientieren soll. Das Interesse sei groß, sagt Sigl-Glöckner. „Unsere Papiere werden gelesen und landen nicht bloß irgendwo im Regal.“