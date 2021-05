Kinderärzte warnen vor „verheerenden Langzeitfolgen“ durch Corona

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) hat eine politische Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie beklagt. Lesezeit: 2 Minuten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Es gebe „verheerende Langzeitfolgen“, sagte BVKJ-Sprecher Jakob Maske der „Rheinischen Post“. In der ersten Phase seien die pauschalen Einschränkungen wie Schul- und Kitaschließungen noch nachvollziehbar gewesen, „aber inzwischen haben wir gelernt, dass Kinder die Infektion deutlich weniger weitertragen und selbst deutlich seltener erkranken als Erwachsene“.

Triage in Kinderpsychatrien

Kinder und Jugendliche seien viel weniger durch eine Corona-Erkrankung gefährdet als durch die Langzeitfolgen. „Es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, dort findet eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet ist und `nur` eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen“, so der BVKJ-Sprecher. Bei 15 bis 20 Prozent der Kinder sei eine ungewöhnlich starke Gewichtszunahme zu beobachten. „In manchen Fällen haben Kinder 20 bis 30 Kilogramm innerhalb nur eines Jahres zugenommen“, so Maske.