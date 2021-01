Kipping: Staat sollte Impfstoffhersteller zu Lizenzfreigabe zwingen

Linken-Chefin Katja Kipping hat den Staat dazu aufgefordert, die Impfstoffhersteller dazu zu zwingen, ihre Lizenzen freizugeben, damit andere pharmazeutische Produktionsstätten diesen Impfstoff auch erzeugen können. Lesezeit: 2 Minuten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – „Das würde natürlich bedeuten, dass sich die Regierung mit starken Lobbyverbänden anlegen müsste“, sagte sie der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitagausgabe). „Das gäbe Widerstand, klar. Aber das ist doch kein Grund, das Richtige nicht zu tun“, sagte Kipping.

Wettbewerbsvorteil für Mutation

Eine Regierung, die nicht bereit sei, auch in die Wirtschaft steuernd einzugreifen, schaffe der Mutation einen Wettbewerbsvorteil. Sie verschärfte ihre Kritik an der sozialen Schieflage der gegenwärtigen Infektionsschutzmaßnahmen der Bundesregierung. „Alles, was bisher von den Regierenden unter Lockdown verhandelt wird, hat immer eine Schlagseite. Auf der einen Seite die massiven Einschnitte, die man den Menschen im Privatleben aufbrummt, auf der anderen Seite aber null Bereitschaft, in die großen Wirtschaftsbranchen steuernd einzugreifen.“ Kipping schlägt vor, dass etwa die Automobilindustrie dazu gebracht wird, die Produktion umzusteuern hin zu dringend benötigten Produkten wie Luftfiltern. Sie forderte außerdem einen „solidarischen Lockdown“.