Kretschmer mit Astrazeneca geimpft

Dresden (dts Nachrichtenagentur) – Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen. Er habe seine erste Dosis von seiner Hausärztin erhalten, teilte der CDU-Politiker am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er sprach von einem „kleinen Piecks mit großer Wirkung“.

Die Impfung schütze nicht nur vor schweren Krankheitsverläufen, sie sei auch der Schlüssel raus aus der Pandemie, so Kretschmer. Der Regierungschef ist 45 Jahre alt. In seinem Bundesland war zuletzt die Impfpriorisierung für den Wirkstoff von Astrazeneca in Praxen aufgehoben worden.