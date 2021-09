Laschet freundlich auf CSU-Parteitag empfangen

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) – CDU-Chef Armin Laschet ist am Samstag freundlich und mit stehenden Ovationen auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg empfangen worden. Mit merklich angeschlagener Stimme und vielen Räuspern erinnerte Laschet zu Beginn seiner Rede erwartungsgemäß an den Zusammenhalt der Schwesterparteien. Viele in der CSU hadern allerdings mit dem Unions-Kanzlerkandidaten, und in manchen Umfragen sind CDU/CSU zwei Wochen vor der Bundestagswahl auf unter 20 Prozent und damit hinter die SPD gefallen.

Mit einem Kanzlerkandidaten Markus Söder von der CSU wäre nach Angaben der Demoskopen nicht nur deutlich mehr drin, sondern vermutlich sogar ein Wahltriumph. Söder hatte seine eigenen Ambitionen um die Kanzlerkandidatur schließlich aufgegeben, aber trotzdem immer wieder gegen Laschet gestichelt. Am Freitag bekam womöglich dafür aber auch selbst die Quittung von manchen CSU-Delegierten, und wurde mit „nur“ 87,6 Prozent im Amt bestätigt, fast vier Prozentpunkte weniger als vor zwei Jahren.