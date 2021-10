Lauterbach fordert höhere Löhne in der Pflege

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat höhere Löhne in der Pflege gefordert, um dem Personalmangel in der Branche entgegenzuwirken. „Wir müssen innerhalb des Tarifgefüges die Pflege besser einstufen, das wäre auch qualitativ gerechtfertigt“, sagte Lauterbach dem ARD-Hauptstadtbüro am Sonntagabend im „Bericht aus Berlin“. Damit sich junge Menschen für eine Ausbildung im Pflegebereich entscheiden, müsse der Beruf durch eine Lohnanhebung attraktiver werden.

Das sei auch entlastend für das jetzige Personal in der Pflege, „dem es nie ums Geld gegangen ist“, sagte Lauterbach.