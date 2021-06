Matthäus vergleicht Havertz mit Zidane

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält Kai Havertz für bereit für die Weltspitze. „Die sportlichen Qualitäten hat er“, sagte er dem „Kicker“. Talent alleine reiche allerdings nicht.

„Havertz ist auf dem Weg, aber Nuancen werden entscheiden, ob er es bis nach ganz oben schafft, ob er ein exzellenter Spieler wird oder eben nur ein sehr guter“, so der 60-Jährige. Gemeinsamkeiten sieht Matthäus bei Havertz mit der französischen Fußball-Legende Zinedine Zidane – „von den Fähigkeiten her, der Technik, der Übersicht und dem Vorwegnehmen einer Situation“. In den kommenden Jahren werde der 22-Jährige einer der Fixpunkte im Nationalteam sein, fügte Matthäus hinzu.