Merkel fordert Putin zu Deeskalation in Ostukraine auf

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer Deeskalation an der Grenze zur Ukraine aufgefordert. Das teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer mit. In einem Telefon am Donnerstag sei es um die verstärkte russische Militärpräsenz im Umfeld der Ostukraine gegangen.

Merkel habe Putin aufgefordert, diese Truppenverstärkungen wieder abzubauen. Andere außenpolitische Themen, wie Syrien, Libyen und Bosnien-Herzegowina seien ebenfalls Gegenstand des Gesprächs gewesen. Auch der Fall Nawalny sei „angesprochen“ worden, teilte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung mit.