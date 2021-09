Metallica auf Platz eins der Album-Charts

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Metalband ist mit der Platte „Metallica“ per Wiedereinstieg an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts gelandet. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf Platz zwei rangiert die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden mit „Senjutsu“, letzte Woche noch auf Platz eins.

Platz drei geht an die Sängerin Kerstin Ott mit dem Album „Nachts Sind Alle Katzen Grau“. Die Single-Charts führen neu RAF Camora feat. Luciano mit „2CB“ an. The Kid Laroi & Justin Bieber bleiben mit „Stay“ auf Rang zwei stehen. Rang drei belegt der britsche Singer-Songwriter Ed Sheeran mit „Bad Habits“ und klettert damit einen Rang im Vergleich zur Vorwoche. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.