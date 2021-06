Nationalstürmer Werner für Verbreiterung der Abseitslinie

Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) – Fußball-Nationalspieler Timo Werner wünscht sich eine Verbreiterung der Abseitslinie beim Videobeweis. „In England wollen sie die Linie jetzt ein bisschen dicker machen beim Abseits. Das kann mir vielleicht zugute kommen“, sagte er am Samstagnachmittag am Rande der Vorbereitung zum ersten EM-Spiel.

Es sei immer mal wieder so gewesen: „Wenn die Linie ein bisschen dicker gewesen hätte ich vielleicht fünf Tore mehr“, so der Stürmer des FC Chelsea. Mit den Londonern hatte er zuletzt die Champions League gewonnen. Insgesamt sehe er den Videobeweis aber positiv, „um glasklare Tore zu geben oder sie eben nicht zu geben“, sagte Werner. „Und das sag ich, obwohl ich wohl mit am meisten gelitten habe“, schmunzelte der Angreifer. Der Nationalspieler warnte zudem vor dem Sturmtrio Mbappé, Benzema und Griezmann, die bei den Franzosen beim nahenden EM-Auftakt der deutschen Mannschaft für Gefahr sorgen könnten. Das seien „Weltklassespieler“ und es werde „wahrscheinlich sehr sehr schwer gegen sie zu spielen“.