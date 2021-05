Obst und Gemüse überholen bei Haushaltsausgaben Fleisch und Fisch

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Private Haushalte in Deutschland haben, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits 2018 erstmals mehr Geld für Obst und Gemüse ausgegeben als für Fleisch und Fisch. 62 Euro im Monat wurden für Obst, Gemüse und Kartoffeln bezahlt, für Fleisch und Fisch 59 Euro, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Das entsprach einem Anteil von 19 bzw. 18 Prozent an den Gesamtausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren.

Bei der letzten Erhebung dieser Art im Jahr 2013 waren es für Obst und Gemüse noch 17 Prozent aller Lebensmittelkosten, für Fleisch und Fisch 19 Prozent. Brot und Getreideerzeugnisse sowie Molkereiprodukte und Eier machten 2018 einen Anteil von jeweils 13 Prozent an den Ausgaben aus, ebenso Zucker, Konfitüren, Süßwaren, Speisefette und andere Nahrungsmittel. Für alkoholfreie Getränke gaben die privaten Haushalte 10 Prozent und für alkoholische Getränke 9 Prozent aus. Für Tabakwaren wendeten sie 5 Prozent auf. Insgesamt haben die privaten Haushalte 2018 für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren durchschnittlich 321 Euro pro Monat bezahlt. Die Ausgaben für diesen Bereich steigen mit der Anzahl der Personen im Haushalt, wobei allerdings die Pro-Kopf-Ausgaben mit steigender Anzahl der Haushaltsmitglieder sinken: Bei Alleinlebenden waren es im Schnitt 190 Euro, bei Zweipersonen-Haushalten mit 365 Euro aber weniger als das Doppelte. Haushalte mit fünf und mehr Personen wendeten durchschnittlich 579 Euro im Monat, also nur das Dreifache eines Einpersonenhaushalts auf.